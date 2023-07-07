Эксперты назвали три утренних приёма, которые помогут быстро похудеть

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты рассказали о трёх простых приёмах, которые помогут быстро и эффективно сбросить лишние килограммы.

Фото: thevoicemag.ru

По словам специалистов, избавиться от жира и лишних килограммов можно при помощи всего трёх утренних привычек. Об этом сообщает primamedia.ru.

Чтобы добиться желаемой цели, эксперты рекомендуют заниматься спортом сразу после пробуждения на пустой желудок. Такой способ помогает сжечь больше жира, чем тренировки в другое время дня.

Также следует придерживаться определённого питания по утрам. В частности, завтрак должен содержать в себе достаточное количество белка. Однако важно не переедать.

В заключение специалисты добавили, что необходимо соблюдать питьевой режим, особенно по утрам.

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