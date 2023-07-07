Диетолог Соломатина: полезная окрошка — на квасе, но подойдёт не любой

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приготовить полезную и вкусную окрошку получится с помощью натурального кваса, но нужно выбирать напиток, произведённый путём брожения, без добавления большого количества сахара, заявила Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: ru.wikipedia.org

"Когда квас делали на ржаных корочках наши прабабушки, они добавляли сладкие фрукты, тот же изюм, но не добавляли сахар. И в саму окрошку клали, конечно, не колбасу", — отметила она.

Самым доступным мясным ингредиентом, по словам специалиста, всегда была курица.

"И сейчас можно её использовать, можно использовать индейку или отварную телятину, нежирную говядину", — перечислила диетолог.

Вместо большого количества картошки, посоветовала врач, стоит положить топинамбур или корень сельдерея.

"Поменьше соли, а больше каких-то полезных вкусовых оттенков: многие добавляют хрен и даже горчицу, чтобы окрошка стала поострее", — предложила Соломатина.

Очень холодным, подчеркнула она, это блюдо есть не стоит.

"Спазмируется наш пищеварительный тракт и ферменты уже не так вырабатываются. Естественно, не горячую, как суп, но и не ледяную", — сказала эксперт.

Диетолог добавила, что окрошку не нужно смешивать с какими-то другими продуктами.

"Если человек съел окрошку, особенно на кефире, на каких-то молочных продуктах, а потом будет есть жареное мясо, например шашлык, могут быть сложности с перевариванием. Окрошка — многокомпонентное блюдо, которое нужно есть отдельно, а спустя какое-то время можно уже подкрепиться ещё чем-то", — резюмировала медик.

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