Профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с Pravda.Ru объяснил, что делать при гипертоническом кризе.
Медик рассказал, какие ошибки чаще всего совершают гипертоники в попытках снизить артериальное давление.
"Опытные гипертоники, имея опыт, в основном правильно регулируют повышенное давление. Но на фоне стресса и криза встречаются случае что сразу или с небольшим интервалом принимают несколько препаратов. Из-за аддитивного (допольнительного эффекта) давление может резко падать. Гипотония также опасно как и гипертония", — рассказал врач.
Мамедов отметил, что некоторые препараты для снижания АД нельзя совмещать.
"Есть препараты со схожим механизмом действия, потому и в плановом или длительном приеме назначают одну из них, а не сочетание", — пояснил кардиолог
Врач рассказал, что в случае частого повышения давления (по пять-шесть раз в день) необходимо в первую очередь выяснить причину скачков АД.
"В любом случае пациент с хронической гипертонией должен регулрно принимать препараты. это снижают риск скачкообразного повышения артериального давления", — рассказал медик.
Мамедов посоветовал регулярно мерить давление и заводить дневник самоконтроля.
"Плановые препараты надо принимать регулярно и при кризе одноразово принимать дополнительный препарат", — порекомендовал врач.
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