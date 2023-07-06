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Кардиолог назвал ошибки, которые делают гипертоники в борьбе с артериальным давлением

1:39
Здоровье

Профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с Pravda.Ru объяснил, что делать при гипертоническом кризе.

Кардиолог назвал ошибки, которые делают гипертоники в борьбе с артериальным давлением
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Медик рассказал, какие ошибки чаще всего совершают гипертоники в попытках снизить артериальное давление.

"Опытные гипертоники, имея опыт, в основном правильно регулируют повышенное давление. Но на фоне стресса и криза встречаются случае что сразу или с небольшим интервалом принимают несколько препаратов. Из-за аддитивного (допольнительного эффекта) давление может резко падать. Гипотония также опасно как и гипертония", — рассказал врач.

Мамедов отметил, что некоторые препараты для снижания АД нельзя совмещать.

"Есть препараты со схожим механизмом действия, потому и в плановом или длительном приеме назначают одну из них, а не сочетание", — пояснил кардиолог

Врач рассказал, что в случае частого повышения давления (по пять-шесть раз в день) необходимо в первую очередь выяснить причину скачков АД.

"В любом случае пациент с хронической гипертонией должен регулрно принимать препараты. это снижают риск скачкообразного повышения артериального давления", — рассказал медик.

Мамедов посоветовал регулярно мерить давление и заводить дневник самоконтроля.

"Плановые препараты надо принимать регулярно и при кризе одноразово принимать дополнительный препарат", — порекомендовал врач.

Ранее кардиолог Юрий Конев перечислил признаки острой сердечной недостаточности.

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Как снизить артериальное давление самостоятельно?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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