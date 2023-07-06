Эксперты рассказали, как оказать первую помощь при солнечном ударе

Тепловой удар возникает при температуре выше 37 градусов под прямыми лучами солнца. К основным признакам перегревания организма относятся слабость, потеря ориентации в пространстве, головокружение и головная боль. В тяжёлых случаях у человека начинается рвота и повышается температура.

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Во-первых, пострадавшего следует перенести в тень и положить его ноги таким образом, чтобы они были немного выше привычного положения. Во-вторых, необходимо приложить ко лбу человека холодный компресс и оросить открытые участки тела прохладной водой. Также следует напоить пострадавшего, а если он потерял сознание — вызвать скорую помощь.

"Если идёте пешком, то держитесь в зоне деревьев, по теневой стороне. Если находитесь где-то на открытом пространстве, то должен быть головной убор. С собой также стоит брать небольшую бутылочку воды", — отметил врач Олег Нестеров в беседе с Megatyumen.ru.

Кроме того, в жару стоит выходить из дома только в безопасные часы — с 11 утра и до четырёх часов вечера стоит оставаться в помещении.

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Что такое Солнечный удар Тепловой удар - профилактика и помощь