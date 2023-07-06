"РГ": врач Волкова назвала три основных симптома начинающегося диабета

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Защитить себя от развития диабета, просто отказавшись от сахара, не получится. Отказ от сладкого не гарантирует полную защиту от развития этого заболевания, пишет "Российская газета".

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Врач Екатерина Волкова объяснила, что нужно также следить за весом, не допускать ожирения и контролировать сахар в крови. Кроме того, нельзя игнорировать основные признаки заболевания.

По словам специалиста, о начинающемся диабете говорит повышение сахара в крови с несколькими основными симптомами. Это частое мочеиспускание, сильная жажда, аппетит и потребность в сладком.

Признаком нарушения углеводного обмена являются также кривые и тонкие ногти, добавила доктор.

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Первые симптомы сахарного диабета