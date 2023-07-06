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Эксперт назвала самые несовместимые продукты

1:41
Здоровье

Согласно словам Олеси Ревеко, нутрициологу и автору множества программ по снижению веса, каждый продукт имеет уникальный состав химических веществ. Kubnews.ru пишет, что понимание состава пищи помогает людям принимать обоснованные решения о своем питании и здоровье.

Эксперт назвала самые несовместимые продукты
Фото: digstraksi.com

Очень важно понять, какое конкретное сочетание продуктов поможет сохранить здоровье и достичь желаемого веса. Необходимо учитывать не только ингредиенты, но и макро- и микроэлементы, минералы, кислоты, углеводы, белки и другие соединения.

Пищеварение продуктов, которые не сочетаются друг с другом, осуществляется с помощью ферментов в организме. Этот процесс помогает разлагать неперевариваемые вещества и обеспечивает их правильное усвоение желудочно-кишечным трактом, но печень и другие системы излишне перегружаются.

Кофе может быть отличным дополнением к многим блюдам, но есть определенные продукты, которые следует избегать при его употреблении. Хотя общепринято считать, что сыр, творог и яйца хорошо сочетаются с кофе, на самом деле это не так. Причина заключается в том, что кофе препятствует усвоению кальция и витамина D, которые содержатся в этих продуктах.

Олеся Ревеко рекомендует сочетать хлеб с маслами, семенами, сырами, сметаной, авокадо, а также овощами и зеленью. А вот молоко — "одиночка". Его следует употреблять отдельно от других продуктов. Яйца хорошо сочетаются с клетчаткой, такой как овощи и зелень.

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Продукты, которые нельзя есть вместе: 11 несовместимых сочетаний
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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