Эндокринолог объяснил, почему мёд может быть опасен для здоровья

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России мёд издавна считался панацеей от всех болезней, его рекламировали как средство от простуды, антивозрастное средство и даже считали, что он способствует заживлению ран. Продукт часто рекомендуют как здоровую замену сахара тем, кто хочет полностью отказаться от всех остальных сладостей.

Фото: pixabay.com

Однако у медиков на этот счет другое мнение. Они утверждают, что мёд — это переоценённый продукт, который приносит больше вреда, чем пользы, сообщает "Газета.Ru".

Доктор Юрий Потешкин, нейроэндокринолог и председатель научного совета сети клиник "Атлас", говорит, что сахар приводит к гликированию белков, за счёт этого ускоряется процесс старения.

Несмотря на то, что гликемический индекс мёда схож с гликемическим индексом сахара, его быстрое усвоение всё же может привести к скачкам глюкозы у тех, кто предрасположен к диабету. Это может привести к ускоренному старению, даже если у человека ещё нет диабета. Поэтому людям, находящимся в таком состоянии, важно следить за потреблением углеводов и их количеством.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.