Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
В подъездах домов появились ссылки на мошеннические сайты для заказа ключей
Лукашенко назвал Россию будущим планеты Земля
Боевики ВСУ продали британскую ракету Storm Shadow российским военным
Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет
Врач-невролог Пётр Соков рассказал, как понять, что у человека инсульт
Ранние дыни покупать нужно осторожно из-за риска отравления
Российский автомобильный рынок продемонстрировал рост почти на 10% в первой половине 2023 года
Таксист из Новосибирска пытался изнасиловать Миссис Сибирь — 2016

Эндокринолог объяснил, почему мёд может быть опасен для здоровья

1:08
Здоровье

В России мёд издавна считался панацеей от всех болезней, его рекламировали как средство от простуды, антивозрастное средство и даже считали, что он способствует заживлению ран. Продукт часто рекомендуют как здоровую замену сахара тем, кто хочет полностью отказаться от всех остальных сладостей. 

Эндокринолог объяснил, почему мёд может быть опасен для здоровья
Фото: pixabay.com

Однако у медиков на этот счет другое мнение. Они утверждают, что мёд — это переоценённый продукт, который приносит больше вреда, чем пользы, сообщает "Газета.Ru".

Доктор Юрий Потешкин, нейроэндокринолог и председатель научного совета сети клиник "Атлас", говорит, что сахар приводит к гликированию белков, за счёт этого ускоряется процесс старения.

Несмотря на то, что гликемический индекс мёда схож с гликемическим индексом сахара, его быстрое усвоение всё же может привести к скачкам глюкозы у тех, кто предрасположен к диабету. Это может привести к ускоренному старению, даже если у человека ещё нет диабета. Поэтому людям, находящимся в таком состоянии, важно следить за потреблением углеводов и их количеством.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мед: польза или вред?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Полковник Эдуард Басурин заявил о тяжёлой ситуации под Артёмовском
"Берховку придётся оставить без боя": Басурин описал ситуацию под Артёмовском
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Пойдут, откуда не ждали: ВС Украины выбрали новую цель
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Последние материалы
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
В подъездах домов появились ссылки на мошеннические сайты для заказа ключей
Лукашенко назвал Россию будущим планеты Земля
Боевики ВСУ продали британскую ракету Storm Shadow российским военным
Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет
Врач-невролог Пётр Соков рассказал, как понять, что у человека инсульт
Ранние дыни покупать нужно осторожно из-за риска отравления
Российский автомобильный рынок продемонстрировал рост почти на 10% в первой половине 2023 года
Таксист из Новосибирска пытался изнасиловать Миссис Сибирь — 2016
Российские водители должны пересдать экзамены по вождению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников