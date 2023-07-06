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Ученые назвали овощ, который снижает риск развития рака

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Здоровье

Брокколи не только богата полезными витаминами, но также снижает риск развития рака, утверждает En Son Haber.

Ученые назвали овощ, который снижает риск развития рака
Фото: upsplash. com

"Регулярное употребление крестоцветных овощей, таких как брокколи (от 3-5 раз в неделю), связано с уменьшением риска различных видов рака, включая рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки", — пишет издание, ссылаясь на исследования ученых.

Отмечается, что этот овощ из семейства капустных помогает снизить накопление триглицеридов в печени. Кроме того, брокколи содержит высокий уровень глюкофана, который в процессе пищеварения превращается в мощный антиоксидант — сульфорафан.

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В каком виде лучше всего употреблять брокколи?👀
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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