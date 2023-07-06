Брокколи не только богата полезными витаминами, но также снижает риск развития рака, утверждает En Son Haber.
"Регулярное употребление крестоцветных овощей, таких как брокколи (от 3-5 раз в неделю), связано с уменьшением риска различных видов рака, включая рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки", — пишет издание, ссылаясь на исследования ученых.
Отмечается, что этот овощ из семейства капустных помогает снизить накопление триглицеридов в печени. Кроме того, брокколи содержит высокий уровень глюкофана, который в процессе пищеварения превращается в мощный антиоксидант — сульфорафан.
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