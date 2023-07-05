В России планируют лечить ПТСР на СВО препаратом на основе конопли

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гендиректор НПО "Биотех Альянс" Андрей Пангаев рассказал, что с Посттравматическим стрессовым расстройством участникам СВО поможет справиться лекарство из конопли.

Фото: pixabay.com

Пангаев отметил, что совместно с Сеченовским Университетом и Национальным Центром Неврологии разработал препарат на основе ненаркотической составляющей конопли. Лекарство, которое планируют выпускать в форме капель под язык, предназначено для лечения ПТСР.

Разработчик препарата отмечает, что в отличие от транквилизаторов, капли из конопли не имеют побочных эффектов.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно новости", лекарство на СВО может поступить уже в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут создавать эко-одежду из конопли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 Военных фильмов о посттравматическом стрессовом расстройстве