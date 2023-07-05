Гендиректор НПО "Биотех Альянс" Андрей Пангаев рассказал, что с Посттравматическим стрессовым расстройством участникам СВО поможет справиться лекарство из конопли.
Пангаев отметил, что совместно с Сеченовским Университетом и Национальным Центром Неврологии разработал препарат на основе ненаркотической составляющей конопли. Лекарство, которое планируют выпускать в форме капель под язык, предназначено для лечения ПТСР.
Разработчик препарата отмечает, что в отличие от транквилизаторов, капли из конопли не имеют побочных эффектов.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно новости", лекарство на СВО может поступить уже в конце 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Карелии будут создавать эко-одежду из конопли.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.