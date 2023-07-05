Врачи из Новосибирска рассказали, как сохранить и улучшить память

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Память — сложный механизм, который задействует различные области головного мозга и сильно зависит от общего состояния здоровья человека. Многие врачи считают, что основными "народными методами", способствующими её сохранению, являются правильный образ жизни и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Медики из Новосибирска рассказали, как улучшить память. Их мнения представил портал ngs.ru.

Фото: grafmag.pl

Врач-невролог из лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская объясняет, что когнитивные функции напрямую зависят от хорошего кровотока в мозгу. Поэтому важно следить за состоянием сосудов и предотвращать развитие атеросклероза.

"При церебральном атеросклерозе и атеросклерозе брахиоцефальных артерий на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, просвет сосудов сужается, из-за чего кровоснабжение головного мозга ухудшается. Чтобы избежать этого, рекомендуется отказаться от вредных привычек", — указала специалист.

Она призвала придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя много овощей и зелени, цельнозерновые продукты, диетическое мясо и рыбу, оливковое масло.

Врач-невролог из "ИНВИТРО-Москва"Анастасия Бородина добавляет, что для предотвращения ухудшения когнитивных функций мозга необходимо контролировать рисковые факторы, включая артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также поддерживать нормальный вес.

Врач-невролог из сети многопрофильных клиник для всей семьи "1+1" Светлана Попеляева указывает, что она часто получает вопросы от пациентов о том, какие препараты помогут улучшить память.

"Для того чтобы поддерживать её на хорошем уровне или улучшить, нужно трудиться. Вспомните, как много в детстве мы читали, изучали что-то новое. Не было ни дня без новых знаний, эмоций, впечатлений. И вот мы стали взрослыми, устроились на работу, изо дня в день выполняем привычную для себя работу. Утро, обед, вечер. День сурка", — отмечает специалист.

Попеляева объясняет, что мозг привыкает к определённым условиям и автоматически выполняет повседневные задачи. Важно его тренировать, чтобы научиться усваивать новую информацию.

Врач Демьяновская отмечает, что для оптимальной работы мозга необходимы нейротрансмиттеры — вещества, которые передают электрохимические импульсы от нервных клеток. Для их синтеза требуются витамины, йод и железо. Поэтому рекомендуется проводить лабораторную диагностику, чтобы своевременно выявить дефицит элементов.

Демьяновская подчёркивает, что тренировка памяти хорошо осуществляется через заучивание стихов и прозы, а также путём запоминания мелочей в повседневной жизни (прохождение незнакомого маршрута по городу без использования навигатора или поход в магазин без списка покупок).

При изучении иностранных языков метод ассоциаций даёт неплохие результаты, когда новый термин связывается со словом на родном языке или со знакомым понятием, например, похожим по звучанию.

Врач-невролог Бородина предлагает разбивать новую информацию на части, повторять прочитанное вслух время от времени и создавать ассоциации.

"Развивайте привычку запоминания — время от времени вспоминайте то, что происходило с вами недавно. Например, вспомните, что вы делали в течение последних двух-трёх часов", — приводит пример врач.

Бородина также рекомендует развивать зрительную память. Можно решать головоломки на внимательность, сравнивать две картинки, которые незначительно отличаются друг от друга, стараться вспомнить в деталях некоторые предметы, которые вы видели в течение дня.

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Как улучшить работу мозга и память без лекарств.