Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Список продуктов, которые являются источником питания для раковых клеток, перечислил хирург-уролог, онкоуролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Он назвал еду, которая обычно содержат большое количество сахара и трансжиры.

Фото: techinsider.ru

Специалист отметил, что надо понимать риски, периодически позволяя себе "конфетку".

"Гликемический индекс конфет составляет 100 единиц. А значит, всё съеденное сразу же трансформируется в жир. Сахар же — это не только белый яд, но и отличная среда для питания раковых клеток", — пишет он своём Telegram-канале.

Особенно следует обратить внимание на магазинные соусы, к которым потребители часто не относятся серьёзно. Гадзиян подчеркнул, что несколько ложек майонеза "уничтожат все преимущества овощного салата". Кетчуп, в свою очередь, представляет собой смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов.

"Пятая часть объёма пачки кетчупа состоит из сахара, а более дешёвые соусы содержат трансжиры", — предупредил врач.

Перед тем как использовать маргарин для приготовления блюд, стоит хорошо задуматься. Такой продукт невозможно получить без нагревания и добавления химических веществ. Маргарин и пальмовое масло содержат трансжиры и радикалы, которые негативно влияют на сердце, сосуды, могут вызывать болезнь Альцгеймера, ожирение и онкологические заболевания.

"100 граммов маргарина — 15 граммов трансжиров. Безопасное употребление — от 0,5 до двух процентов жиров от общего количества. Вся выпечка из магазина содержит в составе маргарин", — заключил Гадзиян.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Трансжиры в нашей еде: что нужно знать