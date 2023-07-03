Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как местность проживания влияет на работу щитовидной железы.
Медик объяснила, что в некоторых регионах РФ люди чаще страдают нарушением щитовидной железы.
"Йододефицит, соответственно, встречается в определенных регионах. Радиологическая нагрузка также разнообразна в разных регионах. Поэтому в этих регионах и чаще встречаются либо эндемический зоб с разнообразными нарушениями функций, либо мы говорим о заболеваниях щитовидной железы, связанной с преобладанием тех или иных экологических факторов и ими обусловленных", — объяснила врач.
Гончарова отметила важность йодопрофилактики в эндемичных по йоду регионах и строгого соблюдения радиобиологической безопасности.
"Диспансеризация обязательно раз в год: сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. При сомнениях обследование у специалиста обязательно", — посоветовала эндокринолог.
Ранее эндокринолог рассказала, как проявляются недостаток и избыток гормонов щитовидной железы.
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