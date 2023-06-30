Врач-онколог призвал готовить пищу на огне из-за опасности газовых плит

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные доказали, что газовые плиты и духовые шкафы могут спровоцировать развитие злокачественных образований в крови и костном мозге из-за бензола, который выделяется во время приготовления пищи. Данное органическое химическое соединение относится к группе канцерогенов, поэтому следует сократить или отказаться полностью от использования препаратов, продуктов и аэрозолей, содержащих бензольное кольцо в своей формуле. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог, пластический хирург Александр Братик в беседе с Pravda.Ru.

Фото: pixabay. com

"Кроме того, возраст человека, который использует эти препараты, также увеличивает вероятность развития опухолей и патологий и костного мозга, и кровеносной системы", — указал специалист.

Микроволновое излучение также оказывает вредное воздействие на организм человека. Однако привычные микроволновки, которыми человек ежедневно пользуется для разогревания пищи, не несут серьёзной угрозы здоровью, считает Братик.

"Если есть возможность готовить на открытом огне или просто на плите, то, конечно, для здоровья человека это более полезно", — отметил врач.

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