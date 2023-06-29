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Психолог Белашова назвала последствия отказа от отпуска

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Здоровье

Психолог Татьяна Белашова предостерегла от отсутствия отпуска. Иногда люди отказываются от него из-за страха или трудоголизма, отметила специалист.

"Например, одинокий человек может бояться встретиться со своим одиночеством, неуверенный в себе — потерять место, склонный к гиперконтролю думает, что в его отсутствие всё развалится", — объяснила эксперт, передают Аргументы и факты — Томск.

Вместе с этим она подчеркнула, что из-за отказа от отдыха могут возникнуть синдром хронической усталости, профессиональное выгорание. По славам собеседницы, отпуск является необходимостью.

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Перезагрузка: зачем человеку отпуск?
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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