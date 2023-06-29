Психолог Белашова назвала последствия отказа от отпуска

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Татьяна Белашова предостерегла от отсутствия отпуска. Иногда люди отказываются от него из-за страха или трудоголизма, отметила специалист.

"Например, одинокий человек может бояться встретиться со своим одиночеством, неуверенный в себе — потерять место, склонный к гиперконтролю думает, что в его отсутствие всё развалится", — объяснила эксперт, передают Аргументы и факты — Томск.

Вместе с этим она подчеркнула, что из-за отказа от отдыха могут возникнуть синдром хронической усталости, профессиональное выгорание. По славам собеседницы, отпуск является необходимостью.

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