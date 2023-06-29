Иммунолог Грек порекомендовала россиянам есть лук и чеснок для отпугивания комаров

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Елена Грек рассказала о продуктах, которые помогут отпугнуть комаров. Она отметила, что в этом главной задачей является, чтобы запах стал неприятным для москитов.

Специалист сообщила, что у каждого человека свой индивидуальный запах секрета. Однако некоторые запахи привлекают комаров и других насекомых, а другие отпугивают.

Грек поделилась, что наиболее действенные продукты для того, чтобы комаров не привлекал ваш запах кожи, необходимо съесть лук или чеснок. Также будет эффективным защитником от укусов москитов перец чили, который содержит в своём составе капсаицин. Об этом сообщает "Газете.Ru".

"В их состав входит органическое соединение аллицин. Смешиваясь с потом, он блокирует запах тела и превращает человека в "невидимку" для комаров", — сообщила врач.

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