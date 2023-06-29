Врач РФ Гридина назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Наталия Гридина рассказала о том, какими продуктами можно регулировать уровень холестерина в крови. Она отметила, что важно включить в свой рацион овощи, свежие фрукты и пить воду.

"Чтобы добиться снижения холестерина, в первую очередь следует повысить употребление любых овощей. И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов", — отметила диетолог.

Гридина сообщила, что для нормального уровня холестерина в крови необходимо исключить из питания жареную, солёную, копчёную пищу и минимизировать употребление сладкого. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Все эти продукты способны вызвать рост холестерина в крови. Лучше отдать предпочтение более здоровому и сбалансированному питанию, богатому овощами, нежирным мясом, крупами", — заключила врач.

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