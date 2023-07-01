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Грецкие орехи помогают при стрессе и перегрузках — выяснили в Австралии

1:34
Здоровье

Недавнее клиническое исследование, проведенное на студентах последних курсов, привело к впечатляющим результатам о полезности грецких орехов для психического и общего здоровья. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

Грецкие орехи помогают при стрессе и перегрузках — выяснили в Австралии
Фото: https://pixabay.com/ru/

Анализ, проведенный Университетом Южной Австралии, показал, что грецкие орехи способны снизить негативное влияние академического стресса на кишечную микробиоту, особенно у женщин.

В рамках исследования восемьдесят студентов последних курсов были разделены на две группы равной численности. В течение 13-недельного университетского семестра участников исследования тщательно изучали на трех разных этапах: в начале семестра, во время экзаменов и через две недели после их окончания. В ходе исследования проводилось комплексное физическое и психологическое тестирование для точного измерения любых изменений в организме.

Участникам группы лечения предлагали грецкие орехи для ежедневного потребления в течение 16 недель.

В результате было выяснено, что употребление около половины чашки грецких орехов в день приносит значительную пользу организму. Студенты, которые употребляли грецкие орехи, также показали улучшение метаболических биомаркеров и общего качества сна в долгосрочной перспективе.

Ученые намерены продолжить исследование, чтобы проанализировать различия между полами и возможный эффект плацебо.

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Вот Что Будет, Если Есть Грецкий Орех Каждый День
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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