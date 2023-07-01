Диетолог перечислил полезные для сердца продукты

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе беседы с "Москвой 24" врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые не только поддерживают здоровье сердца, но и снижают риск возникновения сердечного приступа.

Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

По его словам, особенно полезны для сердца кисломолочные продукты, включая кефир. Кроме того, врач рекомендует включать в рацион овощи, фрукты, зелень, а также ягоды и орехи.

"Важно увеличить потребление морской рыбы, особенно жирных сортов. Также следует употреблять больше "грубых" круп, таких как гречка или овсянка, и "грубого" хлеба", — добавил специалист.

Он отметил, что регулярное употребление этих продуктов улучшает состав липидов в крови и снижает риск образования тромбов. В результате правильное питание становится эффективной профилактикой инфаркта и инсульта.

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