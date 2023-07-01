Диетолог: сыр может вызывать мигрень

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Михаил Гинзбург, известный медик-диетолог, раскрыл список наиболее вредных молочных продуктов. Говорится о сыре и масле, как сообщает информационный портал "Москва 24".

Фото: marieclaire.ru

Он обратил внимание на то, что у некоторых людей сыр может вызывать мигрень. Причиной этого является высокое содержание аминокислоты тирамина в данном продукте. Это явление часто вызывает приступы у людей.

Кроме того, сыр может быть опасен для людей, страдающих гипертонией. Диетолог утверждает, что данный продукт избыточно соленый. Также он является вредным для людей с ожирением, так как относится к жирной пище.

Гинзбург также рекомендует людям с избыточным весом ограничить употребление сливочного масла. Это обусловлено высоким содержанием жира в данном продукте.

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