Врач Арзамасцев рассказал про идеальную диету для борьбы с жиром на животе

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о диете, которая поможет избавиться от жира в области живота.

Как сообщает Москва 24, чтобы избавиться от жира на животе, следует соблюдать определённую диету. Диетолог отмечает, что для этого подойдёт схема с трёхразовым питанием с определёнными корректировками. В данном случае речь идёт об исключении из рациона питания животных жиров, полуфабрикатов и фастфуда.

Также Арзамасцев отмечает, что для снижения веса следует придерживаться потребления не более 1800 килокалорий в день.

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