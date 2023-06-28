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Врач Арзамасцев рассказал про идеальную диету для борьбы с жиром на животе

0:40
Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о диете, которая поможет избавиться от жира в области живота.

Как сообщает Москва 24, чтобы избавиться от жира на животе, следует соблюдать определённую диету. Диетолог отмечает, что для этого подойдёт схема с трёхразовым питанием с определёнными корректировками. В данном случае речь идёт об исключении из рациона питания животных жиров, полуфабрикатов и фастфуда.

Также Арзамасцев отмечает, что для снижения веса следует придерживаться потребления не более 1800 килокалорий в день.

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Почему вы не худеете? Что тормозит снижение веса
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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