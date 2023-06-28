Врач Глушко рассказала, кому вредна каша по утрам

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр Ольга Глушко рассказала, для кого каша по утрам вредна.

По словам специалиста, такое блюдо, как каша по утрам, не для всех полезно. В частности, речь идёт о пациентах с нарушением углеводного обмена, у кого диагностирована инсулинорезистентность, имеется лишний вес, а также сахарный диабет. Данным категориям людей следует воздерживаться от употребления каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дело в том, что употребление каши по утрам способствует повышению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, требует выработки инсулина. Это значит, что уровень глюкозы упадёт, поэтому человек может быстро проголодаться и начать перекусывать не всегда полезной едой.

Таким пациентам врач рекомендует на завтрак есть блюда, состоящие из белков, жиров и с достаточным количеством клетчатки. Однако это не значит, что от каш следует вовсе отказаться. В данном случае допустимо употребление гречки и пшена.

Также важно иметь в виду, что глютенсодержащие каши не следует есть людям с непереносимостью глютена, а молочные каши — людям с лактазной недостаточностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

3 суперкаши. Полезный завтрак