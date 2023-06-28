Педиатр Ольга Глушко рассказала, для кого каша по утрам вредна.
По словам специалиста, такое блюдо, как каша по утрам, не для всех полезно. В частности, речь идёт о пациентах с нарушением углеводного обмена, у кого диагностирована инсулинорезистентность, имеется лишний вес, а также сахарный диабет. Данным категориям людей следует воздерживаться от употребления каш быстрой варки и хлопьев, особенно с добавлением меда, сухофруктов и цукатов. Об этом сообщает Газета.Ru.
Дело в том, что употребление каши по утрам способствует повышению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, требует выработки инсулина. Это значит, что уровень глюкозы упадёт, поэтому человек может быстро проголодаться и начать перекусывать не всегда полезной едой.
Таким пациентам врач рекомендует на завтрак есть блюда, состоящие из белков, жиров и с достаточным количеством клетчатки. Однако это не значит, что от каш следует вовсе отказаться. В данном случае допустимо употребление гречки и пшена.
Также важно иметь в виду, что глютенсодержащие каши не следует есть людям с непереносимостью глютена, а молочные каши — людям с лактазной недостаточностью.
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