Малышева и Продеус: наиболее полезным является приготовление супов в холодном виде

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и Елена Малышева рассказали о самом безопасном способе приготовления супа. По словам специалистов, в холодных супах, в отличие от горячих, сохраняются все витамины.

Витамины групп C и B при кипячении просто погибают, объяснил Продеус в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. Единственным витамином, который при горячей температуре не разрушается, является витамин А, добавил Коновалов.

Малышева заметила, что холодные супы содержат также резистентные углеводы, которые не дают при употреблении быстро набирать вес.

Ранее врач-пульмонолог Фридлянд указал на опасность для лёгких корицы, которая снижает сахар.

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