Кардиолог Беленков рассказал, как генетика влияет на состояние сердца и сосудов

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Генетические особенности в некоторых случаях негативно влияют на состояние сердца и сосудов. Об этом предупредил кардиолог Юрий Беленков.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, иногда организм человека отказывается воспринимать определённые лекарства, например, аспирин, применяемый для профилактики тромбозов. Он отметил, что в такой ситуации пациенту назначают альтернативные препараты.

Врач порекомендовал сделать генетический тест для выявления моногенных (врождённых) заболеваний.

"В основном, это редкие, орфанные патологии: некоторые виды амилоидозов сердца, семейной гипертрофической кардиомиопатии", — уточнил медик в беседе с kp.ru.

Беленков подчеркнул: после получения результатов теста люди, как правило, начинают внимательнее относиться к собственному организму. При этом эксперт обратил внимание на то, что некоторые генетические заболевания проявляются даже при ведении здорового образа жизни.

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