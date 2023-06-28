Иммунолог Жемчугов рассказал, что делать после укуса клеща: "Вынимать точно не стоит"

Попытка самостоятельно извлечь присосавшегося клеща из кожи может закончится гибелью членистоногого, что часто приводит к нагноениям и другим осложнениям, заявил Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Фото: backpacker.com

"Вынимать клеща точно не стоит. Его нужно смазать чем-то маслянистым. Также подойдёт жидкость для снятия лака (ацетон) или керосин", — пояснил специалист.

Клещ дышит кожей, добавил медик, поэтому начнёт задыхаться в маслянистой пленке и будет вынужден самостоятельно вынуть свой хоботок.

"Надо просто набраться терпения, понадобится минут пять. И в ране не останется кончик, который может вызвать нагноения. Всё потом смазать йодом и отнести клеща в пузырьке в лабораторию на анализ", — отметил Жемчугов.

Именно специалисты могут определить, подчеркнул иммунолог, требуется ли пострадавшему человеку лечение.

"Надо клеща отнести на анализ в подразделение Роспотребнадзора и там по результатам анализа решат, нужно или нет лечиться, — сказал он, но предупредил, — от энцефалита вылечиться невозможно, нет лекарств. Можно только от боррелиоза".

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