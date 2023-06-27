Врач-онколог Шейнин назвал симптом, который говорит о первом признаке рака у человека

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам онколога Игоря Шейнина, если человек, несмотря на сильную усталость, испытывает проблемы со сном, это может быть предупреждающим сигналом. Об этом пишет издание ngs.ru.

Шейнин обратил внимание, что хроническая утомляемость указывает на первый признак рака. Данное состояние характеризуется ощущением постоянной усталости и истощения организма. Человек жалуется на невозможность полноценно отдохнуть, надеясь, что всё наладится с приходом выходных или отпуска.

Онколог поясняет, что опухоль вырабатывает вещества, которые вызывают хроническую усталость. Это может привести к снижению аппетита и потере веса. Усталый человек старается ограничить физическую активность, что ещё больше усиливает слабость.

Однако невролог Ксения Доронина подчёркивает, что хроническая утомляемость не всегда указывает на онкологию, так как она может быть признаком и других заболеваний. Стоит быть бдительным, если чувство усталости продолжается в течение длительного времени.

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Профилактика рака