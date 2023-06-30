Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Убийцу и насильника осудили за содействие террористам на Ставрополье
Зарплаты российских военных, полицейских и работников ФСБ вырастут на 10,5%
Тобольского полицейского осудили за выбивание показаний у подозреваемой
Актриса Инна Королёва подтвердила, что продолжения сериала "Сваты" не будет
Певица Елена Темникова призналась, что родителей вызывали в школу из-за её коротких юбок
В Новосибирск из Европы направлено стадо бизонов для создания экосистемы
Туристка из России раскрыла плюсы и минусы семейного отдыха в Грузии
Главный тренер "ПСЖ" задержан из-за расистских высказываний
ТАСС: студенты из Луганска провели шоу-матч по Dota 2

Офтальмолог — о болезни, которая проходит без симптомов и приводит к слепоте

1:16
Здоровье

В беседе с журналом "Известия" врач-офтальмолог Анна Семакина поделилась информацией о глаукоме — "тихой и безмолвной" болезни глаз, которая может привести к полной потере зрения.

Этот незаметный враг атакует зрительный нерв и нервные клетки сетчатки глаза, степенно уводя людей в мир темноты. Важно отметить, что глаукома обычно не проявляет ярких симптомов, поэтому её присутствие можно упустить.

Анна Семакина также упомянула характерные признаки глаукомы. Один из них — повышение внутриглазного давления, а также изменения в поле зрения. На более поздних стадиях развития болезни можно обнаружить изменения в слое нервных волокон глаза. Особенно опасно, когда величина внутриглазного давления может оставаться в пределах нормы, что сильно затрудняет своевременную диагностику.

Глаукома — это настоящее испытание для врачей и пациентов, но с ранней диагностикой и своевременным лечением можно предотвратить её развитие и сохранить зрение. Будьте бдительны и обращайтесь к врачу при первых подозрениях на глаукому. Ваши глаза — ваши окна в мир, берегите их!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Опасность глаукомы глаукома: причины и проявления
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Туристку из РФ возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта

Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".

"Тонкости туризма": россиянку возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
Путин готовит самый большой кадровый сюрприз: кто может занять место Шойгу?
Загадочные планы Владимира Путина относительно Сергея Шойгу
В ТВ репортаже девочка сигналами попросила о помощи: редакторы проглядели
Киноляп в "Мимино" вызвал много вопросов
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Правила четырёх "не" при укусе ядовитой змеи
Васильева раскритиковала вернувшихся в Россию звёзд
Полякам уже дают советы, как спастись
Полякам уже дают советы, как спастись
Последние материалы
Убийцу и насильника осудили за содействие террористам на Ставрополье
Зарплаты российских военных, полицейских и работников ФСБ вырастут на 10,5%
Тобольского полицейского осудили за выбивание показаний у подозреваемой
Актриса Инна Королёва подтвердила, что продолжения сериала "Сваты" не будет
Певица Елена Темникова призналась, что родителей вызывали в школу из-за её коротких юбок
В Новосибирск из Европы направлено стадо бизонов для создания экосистемы
Офтальмолог — о болезни, которая проходит без симптомов и приводит к слепоте
Туристка из России раскрыла плюсы и минусы семейного отдыха в Грузии
Главный тренер "ПСЖ" задержан из-за расистских высказываний
ТАСС: студенты из Луганска провели шоу-матч по Dota 2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников