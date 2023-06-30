Офтальмолог — о болезни, которая проходит без симптомов и приводит к слепоте

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В беседе с журналом "Известия" врач-офтальмолог Анна Семакина поделилась информацией о глаукоме — "тихой и безмолвной" болезни глаз, которая может привести к полной потере зрения.

Этот незаметный враг атакует зрительный нерв и нервные клетки сетчатки глаза, степенно уводя людей в мир темноты. Важно отметить, что глаукома обычно не проявляет ярких симптомов, поэтому её присутствие можно упустить.

Анна Семакина также упомянула характерные признаки глаукомы. Один из них — повышение внутриглазного давления, а также изменения в поле зрения. На более поздних стадиях развития болезни можно обнаружить изменения в слое нервных волокон глаза. Особенно опасно, когда величина внутриглазного давления может оставаться в пределах нормы, что сильно затрудняет своевременную диагностику.

Глаукома — это настоящее испытание для врачей и пациентов, но с ранней диагностикой и своевременным лечением можно предотвратить её развитие и сохранить зрение. Будьте бдительны и обращайтесь к врачу при первых подозрениях на глаукому. Ваши глаза — ваши окна в мир, берегите их!

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