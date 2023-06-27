Роспотребнадзор сообщил, что в Калининградской области у 16 детей нашли опасные инфекции

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Калининградской области у 16 детей выявлены опасные инфекции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Фото: https://sun9-68.userapi.com/

У двух малышей, которые посещают детские сады, была обнаружена скарлатина. Это заболевание часто возникает в возрасте до 16 лет. Оно характеризуется серьёзными осложнениями. Инфекция поражает верхние дыхательные пути. Основными признаками являются головная боль, слабость и повышенная температура. Кроме того, наблюдаются воспаление миндалин или ангина, а также характерные высыпания на коже.

14 детей, из которых девять учатся в начальной школе, заразились коклюшем. При этом заболевании бактерии поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей. У заражённых наблюдается судорожный спазматический кашель, а осложнения могут затронуть не только дыхательную, но также сердечно-сосудистую и нервную системы.

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