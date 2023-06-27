Врач РФ Екатерина Терентьева рассказала о простом способе избежать отравлений в жару

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летний период возрастает вероятность заражения кишечными инфекциями. Это связано с тем, что в тёплое время года патогенные микроорганизмы распространяются быстрее, так как температура воздуха позволяет им комфортно находиться не только на теле человека.

Врач-терапевт Екатерина Терентьева отметила: для того, чтобы избежать подобных инфекций, крайне необходимо тщательно мыть руки и то, что собираетесь съесть. Специалист сообщила, что при несоблюдении правил профилактики могут возникнуть кишечные инфекции и отравление. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Опасность этих инфекций — в развитии обезвоживания, поскольку организм теряет большое количество жидкости из-за повторной рвоты и диареи", — сказала терапевт.

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