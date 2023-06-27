Россельхознадзор проинформировал о рисках распространения сибирской язве после ЧС на Каховской ГЭС в Херсонской области. По данным ведомства, в новом регионе России ранее не проводили должным образом вакцинацию животных.
Как сообщили эксперты, кроме того, в регионе есть несколько не санкционированных и не оформленных необходимым образом скотомогильников.
"В Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против сибирской язвы. Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алёшкинском районе, ещё один — в Голопристанском", — сообщили в ведомстве РИА Новости.
О ситуации Россельхознадзор проинформировал должные российские инстанции, резюмировали эксперты.
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