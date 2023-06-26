Антибиотик бисептол, который многие россияне помнят с детства, окончательно исчез из аптек. Назначают его врачи от целого ряда заболеваний: от цистита до пневмонии. Чем теперь заменят бисептол медики, рассказал врач-терапевт Игорь Гончаров в беседе с Общественной Службой Новостей.
Доктор пояснил, что бисептол — препарат комбинированный, и на рынке единственным противомикробным средством он не является. Есть аналоги российского производства, которые стоят от 40 до 200 рублей.
По словам специалиста, паника вокруг исчезновения бисептола связана с мнением, что европейские препараты более безопасные и вызывают меньше побочных действий. Но отечественные аналоги в большинстве ничем не хуже данного лекарства.
Если бисептола нет, будем лечить другими препаратами, заключил собеседник издания.
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