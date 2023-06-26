26 июня объявлен Всемирным днём борьбы с наркотической зависимостью. Особенно важно обратить внимание на детей и подростков, находящихся в зоне риска.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев поделился с Радио 1 некоторыми признаками, которые могут указывать на то, что ребёнок начал употреблять наркотики.
Косвенные признаки, на которые следует обратить внимание:
Прямые признаки, которые свидетельствовать о проблеме:
Если вы заметили изменения в поведении ребёнка или обнаружили несколько из перечисленных признаков, рекомендуется обратиться к специалисту. Борьба с наркотической зависимостью — сложная задача, и важно получить квалифицированную помощь.
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