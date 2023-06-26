Нарколог Сараев перечислил признаки наркомании у подростков

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

26 июня объявлен Всемирным днём борьбы с наркотической зависимостью. Особенно важно обратить внимание на детей и подростков, находящихся в зоне риска.

Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев поделился с Радио 1 некоторыми признаками, которые могут указывать на то, что ребёнок начал употреблять наркотики.

Косвенные признаки, на которые следует обратить внимание:

Резкая смена круга общения ребенка. Присутствие среди новых знакомых людей, которые употребляют наркотики;

Изменение лексикона ребёнка, появление слов, которые раньше он не употреблял, фраз связанных с наркотиками;

Резкая смена настроения;

Изменение интересов и пищевого поведения. Например, ребёнок начинает есть слишком много или наоборот;

Если ребёнок начал курить или пить алкоголь.

Прямые признаки, которые свидетельствовать о проблеме:

Ребёнок часто находится в неадекватном состоянии;

Среди личных вещей есть устройства для употребления наркотиков, таблетки или порошки.

Если вы заметили изменения в поведении ребёнка или обнаружили несколько из перечисленных признаков, рекомендуется обратиться к специалисту. Борьба с наркотической зависимостью — сложная задача, и важно получить квалифицированную помощь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.