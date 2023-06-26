Доктор Мясников: никакого открытия о внутреннем возникновении рака ученые не сделали

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние открытия ученых в области онкологии были негативно восприняты заслуженным врачом России Александром Мясниковым. Дав комментарий информационному порталу Общественная Служба Новостей, доктор сообщил, что все недавние выводы исследователей были ему известны со времен "учёбы в Медицинском институте".

Стоит сказать, что современные ученые обнаружили мутацию рака, когда округлые РНК, которых достаточно много в крови, могут связываться с ДНК и тем самым ускорять процесс появления болезни.

Такое "открытие" позволяет понимать первоисточник возникновения рака, а сам анализ уровня округлых РНК может поспособствовать проведению профилактического лечения на ранней стадии.

"Этиология рака — это всегда генетическая мутация либо в результате наследственности, либо в результате воздействия токсинов и гормонов, радиоактивных излучений, курения табака и так далее", — даёт комментарий Мясников.

По словам врача, проводимые современные исследования были давно проведены в Советском Союзе. Именно поэтому возмутительно называть давно известный факт "новостью".

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