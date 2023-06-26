Недавние открытия ученых в области онкологии были негативно восприняты заслуженным врачом России Александром Мясниковым. Дав комментарий информационному порталу Общественная Служба Новостей, доктор сообщил, что все недавние выводы исследователей были ему известны со времен "учёбы в Медицинском институте".
Стоит сказать, что современные ученые обнаружили мутацию рака, когда округлые РНК, которых достаточно много в крови, могут связываться с ДНК и тем самым ускорять процесс появления болезни.
Такое "открытие" позволяет понимать первоисточник возникновения рака, а сам анализ уровня округлых РНК может поспособствовать проведению профилактического лечения на ранней стадии.
"Этиология рака — это всегда генетическая мутация либо в результате наследственности, либо в результате воздействия токсинов и гормонов, радиоактивных излучений, курения табака и так далее", — даёт комментарий Мясников.
По словам врача, проводимые современные исследования были давно проведены в Советском Союзе. Именно поэтому возмутительно называть давно известный факт "новостью".
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