Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил гражданам РФ снижающие риск развития инсульта продукты

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда прекращается кровоснабжение мозга, возникают неотложные состояния, которые опасны для жизни человека. Одно из них — инсульт. Чаще всего это происходит из-за разрыва кровеносного сосуда или из-за тромба.

Пища, которую употребляет человек, может повысить риски развития инсульта. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с большим количеством соли, так как она повышает артериальное давление.

Но есть фрукты и овощи, которые способны снизить риски, сообщает кардиолог Олег Варфоломеев. Он рекомендует включить в рацион бананы, печёный картофель, мускатную тыкву, чернослив и куриную грудку, так как они богаты калием.

"Калий не снижает уровень натрия напрямую, однако потребление достаточного количества продуктов с калием может помочь противодействовать воздействию натрия. Некоторые исследования также показали, что диета с низким содержанием калия может увеличить риск инсульта. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводите из организма и, следовательно, имеете некоторый контроль над нашим кровяным давлением", — приводит слова кардиолога "МедикФорум".

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