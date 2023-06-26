Исследование: отказ от ужина резко сокращает продолжительность жизни

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трёхразовое питание нельзя игнорировать, уменьшение количества приёмов пищи может сократить продолжительность жизни.

К такому выводу пришли учёные из Медицинского колледжа Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологий в Ухане (Китай) и университета штата Айова (США).

В исследовании приняли участие 24 тысячи человек. В результате учёные выяснили, что по сравнению с людьми, которые едят трижды в день, для тех, кто ел только один раз в сутки, риск преждевременной смерти от всех причин повышался на 30 процентов. А вот что касается сердечно-сосудистых заболеваний — на 83 процента.

А вот такие результаты были в тех группах, где участники исследования питались чаще.

Пропуск завтрака увеличивает риск ранней смерти от всех причин на 11 процентов и на 40 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Пропуск обеда увеличивает риск ранней смерти от всех причин на 12 процентов, а от сердечно-сосудистых заболеваний на 15 процентов, говорится в материале, опубликованном в китайской соцсети WeChat (перевод "ИноСМИ").

А вот что касается ужина, то пропускающие этот приём пищи подвержены более высокому риску ранней смерти по сравнению с теми, кто ужин не пропускает. И на 17 процентов у таких людей выше вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний.

В общем, куда разумнее будет придерживаться трёхразового приёма пищи. Учитывая, конечно, рекомендации диетологов по правильному питанию.

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