Диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал россиянам исключить бутерброды с колбасой из своего рациона во избежание проблем со здоровьем.
Как сообщает Москва 24, ссылаясь на врача, колбаса является вредным продуктом из-за того, что в ней содержится большое количество животных жиров. По словам эксперта, если она регулярно присутствует в меню человека, уровень его холестерина может начать повышаться. Доктор также предупредил о негативном влиянии соли и разных добавок, которые зачастую входят в состав колбасы, на состояние кожи и артериальное давление.
Специалист порекомендовал готовить полезные бутерброды. В качестве начинки должны использоваться такие продукты, как индейка, говядина, солёная рыба, сыр или яйцо, пояснил диетолог.
"Желательно, чтобы там присутствовали зелень и овощи, например, помидоры, болгарский перец", — уточнил Арзамасцев.
Такие бутерброды обогатят организм белками и улучшат самочувствие человека, резюмировал врач.
Ранее гинеколог-эндокринолог Елена Андреева призвала не употреблять солёные и острые продукты в жаркую погоду.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны