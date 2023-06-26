Диетолог Арзамасцев предупредил о вреде бутерброда с колбасой из-за обилия животных жиров

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал россиянам исключить бутерброды с колбасой из своего рациона во избежание проблем со здоровьем.

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на врача, колбаса является вредным продуктом из-за того, что в ней содержится большое количество животных жиров. По словам эксперта, если она регулярно присутствует в меню человека, уровень его холестерина может начать повышаться. Доктор также предупредил о негативном влиянии соли и разных добавок, которые зачастую входят в состав колбасы, на состояние кожи и артериальное давление.

Специалист порекомендовал готовить полезные бутерброды. В качестве начинки должны использоваться такие продукты, как индейка, говядина, солёная рыба, сыр или яйцо, пояснил диетолог.

"Желательно, чтобы там присутствовали зелень и овощи, например, помидоры, болгарский перец", — уточнил Арзамасцев.

Такие бутерброды обогатят организм белками и улучшат самочувствие человека, резюмировал врач.

Ранее гинеколог-эндокринолог Елена Андреева призвала не употреблять солёные и острые продукты в жаркую погоду.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.