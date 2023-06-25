Эксперты сообщили, что оливки помогают снизить давление и холестерин в крови

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты назвали продукт, который помогает при проблемах с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

Согласно недавним исследованиям, такой низкокалорийный продукт, как оливки, отлично подходит не только для перекуса, но ещё и помогает снижать давление и контролировать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает издание Danas.

Оливки являются природным ибупрофеном, поэтому их употребление помогает подавлять рост ферментов, вызывающих воспаление. Это значит, что они действуют как природное средство для снятия боли.

Специалисты подчёркивают, что фенольные соединения в оливках способствуют улучшению микрофлоры кишечника, действуя как пробиотик.

Кроме того, полифенолы, содержащиеся в оливках, полезны при профилактике истончения костей.

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