Эндокринолог Павлова рассказала о причинах отсутствия аппетита по утрам

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Об основных причинах отсутствия аппетита по утрам проинформировала в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова. По словам врача, нежелание завтракать провоцирует нестабильный ночной сон.

Аппетит может снижаться из-за засыпания после полуночи, а также в связи с непродолжительным сном — менее 7-8 часов. В таких случаях организм нуждается не в приёме пищи, а в дополнительном отдыхе, пояснила кандидат медицинских наук.

Отсутствие аппетита утром может быть также следствием переедания в ночное время суток, отмечает Павлова. Эндокринолог рекомендует ужинать не позже восьми вечера, а засыпать около 23:00.

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