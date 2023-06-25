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Врач-дерматолог Иванов рассказал, как распознать солнечный ожог второй степени

1:09
Здоровье

Люди с чувствительной к ультрафиолету кожей должны пользоваться средствами от загара с максимальным уровнем защиты, иначе они могут получить ожог не только первой, но и второй степени, предупредил врач-дерматолог Роман Иванов.

Если не пренебречь защитой, и оставаться на солнце после появления покраснения, кожа покроется болезненными пузырями, это и будет проявлением ожога второй степени, пояснил он.

"Если ожог всё же проявился, примите прохладный душ — но без мыла, гелей и скрабов. Ещё можно сделать компресс из полотенца, смоченного в чистой воде", — посоветовал дерматолог в интервью изданию RT.

Также облегчить дискомфорт и боль помогут средства, содержащие декспантенол, отметил Иванов. Он предупредил, что не стоит использовать спиртосодержащие составы, которые только усугубляют воспаление, и применять масла, так как они способствуют созданию парникового эффекта и помешают коже нормально охлаждаться.

Ранее диетолог объяснила тягу детей и подростков к "вредной" пище эволюцией человека.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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