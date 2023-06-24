Врач-рентгенолог Кивасев: при проведении КТ и МРТ может возникнуть шоковая реакция

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-рентгенолог Станислав Кивасев поделился информацией о внезапном развитии аллергической реакции у любого человека, даже во время проведения КТ или МРТ исследований. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном интервью для "Российской газеты" .

Кивасев отметил, что аллергическая реакция, включая анафилактический шок, может возникнуть при введении контрастного препарата во время КТ. Он подчеркнул, что сталкивался с такими случаями неоднократно в своей практике.

Врач объяснил, что аллергическая реакция возникает в ответ на контрастный препарат, содержащий гадолиний — редкоземельный металл.

"Сбор анамнеза, расспросы пациента и его ответы про наличие аллергии на лекарственные препараты обязательны при подготовке к процедуре. Но это далеко не всегда помогает, так как эта информация часто не объективна — пациент может просто об этом не знать", — отметил эксперт.

В таких случаях врачи всегда имеют под рукой аптечку "Антишок", которая позволяет быстро оказать помощь пациенту.

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