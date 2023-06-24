Орех кешью представляет собой ценный источник полезных свойств, которые благотворно влияют на организм. Об этом сообщает врач-нутрициолог Анна Серафимович.
Орехи кешью содержат много ненасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Они также богаты медью, играющей важную роль в функционировании мозга, особенно при деменции. Регулярное употребление кешью способствует улучшению памяти и развитию когнитивных способностей, пишут "Кубанские новости".
Орехи являются источником витаминов группы В и Е, минералов, таких как кальций, магний, железо, фосфор и калий. Эти компоненты играют важную роль в нормализации работы кровеносной и нервной систем, что способствует предотвращению различных заболеваний.
Кроме того, кешью содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Регулярное потребление ореха помогает сохранять молодость и здоровье на долгие годы.
Суточная норма взрослого человека составляет десять орешков в день.
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