В Японии зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первый в мире случай заражения человека вирусом Оз с последующим летальным исходом официально подтвердили в Японии. В Национальном институте инфекционных заболеваний заявили, что, речь идёт о пожилой женщине, которая скончалась в начале лета 2022 года.

Фото: https://www.mk.ru

По словам врачей, женщина начала жаловаться на слабость, лихорадку и потерю аппетита. При этом за рубеж до появления симптомов она не выезжала, а ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции показывал отрицательный результат. Для лечения пневмонии пациентке были прописаны антибиотики.

Состояние больной ухудшилось спустя некоторое время и её пришлось госпитализировать. Проведённые исследования так и не выявили причину лихорадки.

Японка скончалась на 26-й день от остановки сердца. Доктора признали болезнь случаем заражения вирусом Оз. только после аутопсии и других посмертных исследований.

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