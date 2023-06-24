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"РГ": врач-кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче

2:51
Здоровье

Каждый четвёртый случай инфаркта заканчивается трагически из-за того, что люди слишком поздно обращаются за помощью в скорую службу, и спасти их уже не удаётся. Врач-кардиолог Роман Шахнович из НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава России поделился с "Российской газетой" ("РГ") информацией о симптомах, на которые следует обратить внимание, и о том, как вести себя на даче, чтобы не стать жертвой сосудистой катастрофы.

"РГ": врач-кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче
Фото: pixabay.com

Специалист дал следующие советы:

  1. Следуйте рекомендациям врача и принимайте предписанные лекарства регулярно.
  2. Обеспечьте достаточное потребление жидкости, особенно в жаркую погоду. Если нет медицинских противопоказаний, старайтесь выпивать не менее двух литров воды в течение дня. Если у вас есть сердечная недостаточность, проконсультируйтесь с врачом для получения рекомендаций.
  3. Регулярно контролируйте артериальное давление и пульс.
  4. Избегайте излишних физических нагрузок и поднятия тяжестей.
  5. Не занимайте долго положение, когда голова находится ниже тела. При работе в саду или на грядках используйте низкие стульчики или табуреты, выбирайте инструменты с длинными рукоятками, чтобы работать без наклона.
  6. Регулярно делайте перерывы каждые 30 минут работы.
  7. В жаркую погоду ограничьте физическую активность до минимума.
  8. Избегайте перегрева. Не забывайте надевать головные уборы, предпочтительно носить натуральную одежду и работать в тени.
  9. Избегайте резких перепадов температуры.

В случае подозрения на развитие инфаркта или инсульта следуйте рекомендациям:

  1. Вызовите скорую помощь. Если вы одни, попросите соседей или прохожих остаться с вами до прибытия медицинских специалистов.
  2. Примите положение сидя или лёжа с приподнятой головой. Обеспечьте доступ кислорода, расстегните воротник и откройте окно для свежего воздуха.
  3. Измерьте артериальное давление. При повышенных значениях примите рекомендуемые препараты для его снижения, если они были предписаны врачом.
  4. В исключительных случаях не рекомендуется самостоятельно перевозить человека с подозрением на инфаркт или инсульт в больницу на личном автомобиле. Это связано с риском возникновения опасных осложнений, для лечения которых необходимы врач и соответствующее оборудование, доступные только в скорой помощи.
  5. При появлении интенсивной боли в груди (при нормальном артериальном давлении) можно положить под язык одну таблетку нитроглицерина или использовать одну дозу нитро-спрея. При необходимости это действие можно повторить через пять минут, но не более трёх раз.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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