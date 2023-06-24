Каждый четвёртый случай инфаркта заканчивается трагически из-за того, что люди слишком поздно обращаются за помощью в скорую службу, и спасти их уже не удаётся. Врач-кардиолог Роман Шахнович из НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава России поделился с "Российской газетой" ("РГ") информацией о симптомах, на которые следует обратить внимание, и о том, как вести себя на даче, чтобы не стать жертвой сосудистой катастрофы.
Фото: pixabay.com
Специалист дал следующие советы:
Следуйте рекомендациям врача и принимайте предписанные лекарства регулярно.
Обеспечьте достаточное потребление жидкости, особенно в жаркую погоду. Если нет медицинских противопоказаний, старайтесь выпивать не менее двух литров воды в течение дня. Если у вас есть сердечная недостаточность, проконсультируйтесь с врачом для получения рекомендаций.
Регулярно контролируйте артериальное давление и пульс.
Избегайте излишних физических нагрузок и поднятия тяжестей.
Не занимайте долго положение, когда голова находится ниже тела. При работе в саду или на грядках используйте низкие стульчики или табуреты, выбирайте инструменты с длинными рукоятками, чтобы работать без наклона.
Регулярно делайте перерывы каждые 30 минут работы.
В жаркую погоду ограничьте физическую активность до минимума.
Избегайте перегрева. Не забывайте надевать головные уборы, предпочтительно носить натуральную одежду и работать в тени.
Избегайте резких перепадов температуры.
В случае подозрения на развитие инфаркта или инсульта следуйте рекомендациям:
Вызовите скорую помощь. Если вы одни, попросите соседей или прохожих остаться с вами до прибытия медицинских специалистов.
Примите положение сидя или лёжа с приподнятой головой. Обеспечьте доступ кислорода, расстегните воротник и откройте окно для свежего воздуха.
Измерьте артериальное давление. При повышенных значениях примите рекомендуемые препараты для его снижения, если они были предписаны врачом.
В исключительных случаях не рекомендуется самостоятельно перевозить человека с подозрением на инфаркт или инсульт в больницу на личном автомобиле. Это связано с риском возникновения опасных осложнений, для лечения которых необходимы врач и соответствующее оборудование, доступные только в скорой помощи.
При появлении интенсивной боли в груди (при нормальном артериальном давлении) можно положить под язык одну таблетку нитроглицерина или использовать одну дозу нитро-спрея. При необходимости это действие можно повторить через пять минут, но не более трёх раз.
Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ