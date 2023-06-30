Оксана Панова, специалист по питанию, рассказала о способах быстрого похудения без физических нагрузок, согласно информации от "Доктор Питер".
По ее мнению, правильное "завтракание" является важным фактором. Завтрак должен содержать белки, жиры и углеводы, чтобы предотвратить переедание.
Также рекомендуется использовать меньшие по размеру тарелки и употреблять пищу медленно, хорошо пережевывая каждый кусочек.
Диетолог советует избегать фастфуда, колбасы, сладостей, жареной и жирной пищи, а также соусов, содержащих много калорий.
И последний компонент для достижения здорового и подтянутого тела — это хороший сон и прогулки на свежем воздухе.
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