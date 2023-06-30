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Как похудеть без диет и тренировок: простые идеи от специалиста

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Здоровье

Оксана Панова, специалист по питанию, рассказала о способах быстрого похудения без физических нагрузок, согласно информации от "Доктор Питер".

По ее мнению, правильное "завтракание" является важным фактором. Завтрак должен содержать белки, жиры и углеводы, чтобы предотвратить переедание.

Также рекомендуется использовать меньшие по размеру тарелки и употреблять пищу медленно, хорошо пережевывая каждый кусочек.

Диетолог советует избегать фастфуда, колбасы, сладостей, жареной и жирной пищи, а также соусов, содержащих много калорий.

И последний компонент для достижения здорового и подтянутого тела — это хороший сон и прогулки на свежем воздухе.

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10 СЕКРЕТОВ КАК БЫСТРО ПОХУДЕТЬ БЕЗ ДИЕТ И СПОРТА
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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