Как похудеть без диет и тренировок: простые идеи от специалиста

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оксана Панова, специалист по питанию, рассказала о способах быстрого похудения без физических нагрузок, согласно информации от "Доктор Питер".

По ее мнению, правильное "завтракание" является важным фактором. Завтрак должен содержать белки, жиры и углеводы, чтобы предотвратить переедание.

Также рекомендуется использовать меньшие по размеру тарелки и употреблять пищу медленно, хорошо пережевывая каждый кусочек.

Диетолог советует избегать фастфуда, колбасы, сладостей, жареной и жирной пищи, а также соусов, содержащих много калорий.

И последний компонент для достижения здорового и подтянутого тела — это хороший сон и прогулки на свежем воздухе.

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