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Стоматолог Ахтанин: имплантация зубов сегодня — это не так долго и страшно, как многие думают

1:29
Здоровье

Стоматолог-имплантолог, ортопед, действительный член международной ассоциации имплантологов ITI Александр Ахтанин рассказал, какой должна быть подготовка к имплантации отсутствующих зубов.

Врач заверил, что несмотря на существующие предрассудки и слухи, имплантация — это не так долго, сложно и страшно, как многие думают.

"Установку одного или двух имплантов хирург-имплантолог нередко выполняет за одно посещение клиники с одновременной фиксацией на них временных коронок. То есть пациент приходит в клинику без зубов, а уходит с красивой улыбкой", — рассказал Ахтанин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач заверил, что для установки одного-двух имплантов не нужно брать больничный, и какого-то длительного периода реабилитации тоже не требуется.

Стоматолог отметил, что благодаря инновационным низкотравматичным методикам лечения пациенту не нужно как-то особенно готовиться к имплантации.

А недельный отпуск имеет смысл взять, только если речь идёт о восстановлении сразу нескольких или даже всех зубов.

"В течение недели хирург проведет удаление несостоятельных зубов и поставит импланты (зачастую за 1 прием), а через несколько дней установит временный протез. И у пациента еще останется время, чтобы прийти в себя после внезапного преображения", — добавил Ахтанин.

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Установка зубного импланта сразу после удаления зуба. За и против! Одномоментная имплантация зубов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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