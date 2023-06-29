Дмитрий Дюран, специалист по правильному питанию и кондитер, в материале Life.ru перечислил продукты, которые не следует употреблять в пищу слишком часто.
По его мнению, из ежедневного рациона следует исключить углеводные закуски, алкоголь и быструю пищу.
"Если вы всегда перекусываете печеньем, крекерами или злаковыми хлебцами, ваш организм получает только простые углеводы, которые быстро превращаются в сахар. Это приводит к повышенной выработке инсулина. Такой перекус не насыщает на долго. Через короткое время вы снова будете искать ещё один источник простых углеводов", — объяснил специалист.
Кроме того, Дюран рекомендует избегать употребления газированных напитков с надписью "0 калорий", так как они вызывают ещё большую зависимость, чем обычные газированные напитки.
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