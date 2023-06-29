Как контролировать вес: простые рекомендации

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Греческие монахи придерживаются особого режима питания, который способствует контролю веса и увеличению продолжительности жизни, как сообщает портал Day.ru.

Одним из ключевых элементов их диеты является чередование постных и обычных дней. В течение двух-трёх дней в неделю следует исключить животный белок, алкоголь и растительное масло.

Важно также разработать и придерживаться определенного распорядка дня. Необходимо отказаться от спиртных напитков и перекусов, а также регулярно заниматься спортом.

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Диета монахов Шаолинь