Эндокринолог назвал продукты, которые не дадут похудеть

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Арсений Русанов заявил, что для достижения похудения в первую очередь необходимо отказаться от высококалорийных продуктов, сообщают "Известия".

Конкретно, следует избегать сладостей, выпечки с добавлением сливочного масла, хлеба и макаронных изделий из муки высшего сорта, майонеза, молочных продуктов с высоким содержанием жира, колбасы и сосисок, фастфуда, красного мяса, семечек, орехов, а также газированных напитков и алкоголя. Также рекомендуется отказаться от продуктов, содержащих трансжиры.

Врач рекомендует контролировать количество потребляемой пищи и придерживаться определенного графика питания. В качестве альтернативы предлагается употреблять овощи, цельнозерновые продукты, рыбу, морепродукты, бобы и грибы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

6 Продуктов от которых Я Отказалась Чтобы Похудеть похудела на 55 кг как похудеть мария мироневич