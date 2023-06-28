Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении
Муфтий Чечни: идеология Запада узаконила войну с исламом
Кедми назвал танк ВС РФ, который оказался недосягаемым для НАТО и ВСУ в зоне СВО
Porsche France покажет специальный 911 на Le Mans Classic
Последний Dodge Challenger Demon 170 продается на аукционе за $700 000
Сивков: ждём повторения мятежа через два-три месяца
В Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
BMW X1 M35i xDrive 2024 делает компактный CUV для энтузиастов еще лучше
Гособвинение просит приговорить Илью Красильщика к 9 годам колонии по делу о фейках об армии

Названы продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем

0:57
Здоровье

Опасные для жизни сочетания с алкоголем были названы врачом наркологом-психиатром Александром Поликарповым, по информации издания "Спорт-экспресс".

Названы продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем
Фото: pixabay.com

Известно, что не рекомендуется совмещать алкоголь с лекарствами, такими как антибиотики и обезболивающие. Однако существуют и другие, менее известные опасные сочетания.

"Не стоит пить алкоголь с цитрусовыми соками — они могут усилить опьянение и вызвать аллергическую реакцию. Часто люди сочетают алкоголь с сигаретами, что также усугубляет вред от алкоголя", — дал совет специалист.

Кроме того, наутро после активного употребления спиртных напитков рекомендуется воздержаться от кофе, посещения бани, сауны или горячей ванны.

"Может возрасти артериальное давление, неприятные ощущения усилятся, организм получит двойное негативное воздействие", — заключил нарколог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ С АЛКОГОЛЕМ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская Кофе с молоком защищает организм от инфекций Анастасия Жукова
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Последние материалы
Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении
Муфтий Чечни: идеология Запада узаконила войну с исламом
Отложенная смерть: значение удара по офицерам ВСУ и наёмникам в Краматорске
Названы продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем
Кедми назвал танк ВС РФ, который оказался недосягаемым для НАТО и ВСУ в зоне СВО
Porsche France покажет специальный 911 на Le Mans Classic
Последний Dodge Challenger Demon 170 продается на аукционе за $700 000
Сивков: ждём повторения мятежа через два-три месяца
В Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
BMW X1 M35i xDrive 2024 делает компактный CUV для энтузиастов еще лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников