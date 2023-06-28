Названы продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опасные для жизни сочетания с алкоголем были названы врачом наркологом-психиатром Александром Поликарповым, по информации издания "Спорт-экспресс".

Фото: pixabay.com

Известно, что не рекомендуется совмещать алкоголь с лекарствами, такими как антибиотики и обезболивающие. Однако существуют и другие, менее известные опасные сочетания.

"Не стоит пить алкоголь с цитрусовыми соками — они могут усилить опьянение и вызвать аллергическую реакцию. Часто люди сочетают алкоголь с сигаретами, что также усугубляет вред от алкоголя", — дал совет специалист.

Кроме того, наутро после активного употребления спиртных напитков рекомендуется воздержаться от кофе, посещения бани, сауны или горячей ванны.

"Может возрасти артериальное давление, неприятные ощущения усилятся, организм получит двойное негативное воздействие", — заключил нарколог.

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