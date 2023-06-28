Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Частный космический корабль SpaceX потерялся во второй раз
ТАСС: Сборные Украины и Белоруссии будут разведены на Евро-2024
Учёные обнаружили способность снежных комаров переносить морозы
Бронегруппа ВСУ ушла в самоубийственную атаку на Времевском выступе
Учёные нашли эффективный метод лечения рака α-излучением
11 прекрасных растений для вашего сада или балкона можно вырастить в контейнерах
Новая разработка НИУ ВШЭ и Сбера ускорит машинное обучение
Диетолог Елисеева предупредила россиян о вреде малины при гастрите
Опрос EADaily: большинство считает, что Шойгу и Герасимов не уйдут в отставку

Как избавиться от изжоги: советы эксперта

1:07
Здоровье

Георгий Суренян, сертифицированный health-коуч и специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению, дал ценные советы о том, как избавиться от изжоги.

Как избавиться от изжоги: советы эксперта
Фото: familydoctor.ru

Эксперт подчеркнул, что существует множество методов, которые могут естественным образом облегчить изжогу. Например, рекомендуется употреблять ромашковый чай, прибегать к имбирным добавкам и яблочному уксусу.

Однако не следует злоупотреблять безрецептурными препаратами, включая антациды. Временное облегчение, которое они приносят, сопровождается побочными эффектами, такими как диарея и запор.

Следует отметить, что ингибиторы протонной помпы (ИПП) могут повысить риск возникновения пневмонии и болезней почек. Поэтому применение любых лекарственных средств следует ограничить рекомендацией врача.

Кроме того, важное значение имеют правильное питание, поддержание нормального веса, отказ от курения, активные физические занятия и здоровый образ жизни, подчеркнул эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как избавиться от изжоги всего за 3 минуты в день
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская Кофе с молоком защищает организм от инфекций Анастасия Жукова
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Последние материалы
Учёные нашли эффективный метод лечения рака α-излучением
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад
11 прекрасных растений для вашего сада или балкона можно вырастить в контейнерах
Новая разработка НИУ ВШЭ и Сбера ускорит машинное обучение
Диетолог Елисеева предупредила россиян о вреде малины при гастрите
Опрос EADaily: большинство считает, что Шойгу и Герасимов не уйдут в отставку
В России призвали не выдавать крупные кредиты гражданам старше 45 лет
Учёные предупредили об опасных последствиях редактирования генов эмбрионов
Психолог уверен: зависимость от видеоигр опасна
Инструкция по выживанию сада во время засухи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников