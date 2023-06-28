Как избавиться от изжоги: советы эксперта

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Георгий Суренян, сертифицированный health-коуч и специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению, дал ценные советы о том, как избавиться от изжоги.

Фото: familydoctor.ru

Эксперт подчеркнул, что существует множество методов, которые могут естественным образом облегчить изжогу. Например, рекомендуется употреблять ромашковый чай, прибегать к имбирным добавкам и яблочному уксусу.

Однако не следует злоупотреблять безрецептурными препаратами, включая антациды. Временное облегчение, которое они приносят, сопровождается побочными эффектами, такими как диарея и запор.

Следует отметить, что ингибиторы протонной помпы (ИПП) могут повысить риск возникновения пневмонии и болезней почек. Поэтому применение любых лекарственных средств следует ограничить рекомендацией врача.

Кроме того, важное значение имеют правильное питание, поддержание нормального веса, отказ от курения, активные физические занятия и здоровый образ жизни, подчеркнул эксперт.

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Как избавиться от изжоги всего за 3 минуты в день