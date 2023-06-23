Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, чем опасны физические нагрузки натощак.
Калинчев объяснил, что при понижении уровня сахара в крови достаточно взять кусочек сахара под язык.
"Физическая нагрузка натощак приводит достаточно часто к падению уровня сахара. А многие люди любят заниматься спортом натощак с целью похудеть, что совершенно неправильно", — рассказал медик.
Врач отметил, что во всех фитнес-клубах везде стоят сахарницы, чтобы каждый мог подойти и взять сахар.
"Потому что очень часто возникает гипогликемия. Когда я работал в фитнес-клубе сам врачом, и я больше 20 лет этим занимаюсь, регулярно вижу случаи гипогликемии", — рассказал эндокринолог.
Калинчев подчеркнул, что проблемы возникают не у больных диабетом, а у обычных людей, которые просто не поели правильно и начали заниматься натощак.
"У диабетиков это всё-таки маловероятная история, потому что эти люди всё-таки как профессионалы, они подготовлены, они таких ситуаций избегают", — объяснил врач.
Ранее врач-эндокринолог назвал главные ошибки диабетиков.
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